Câmara Municipal de Aparecida do Taboado encerra 1º semestre com 284 indicações

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou nesta segunda-feira (14/07) sua última sessão ordinária do primeiro semestre de 2025. Com o encerramento dos trabalhos legislativos, os vereadores entram oficialmente em recesso, com retorno marcado para o dia 4 de agosto.

Durante o semestre, os parlamentares apresentaram 284 indicações, encaminhadas aos setores competentes da administração pública. O presidente da Casa, vereador Ber Galter (PSDB), destacou a produtividade do período e o compromisso dos colegas com as demandas da população.

Entre os projetos aprovados na sessão, um dos destaques foi a proposta da vereadora Amanda da Saúde (PP), que autoriza o Executivo a instituir o programa “Mães Prevenidas, Salvam Vidas”, voltado à capacitação de gestantes em primeiros socorros durante o pré-natal. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Também passou pela Casa, em primeira votação, o projeto de lei do Poder Executivo que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. Após a sessão ordinária, os vereadores se reuniram em sessão extraordinária para realizar a segunda votação da matéria, que novamente recebeu aprovação unânime.

A Câmara também homenageou a professora Vera Lúcia Pereira com uma moção de congratulações. Após oito anos como diretora da Escola Municipal “João Chama” e décadas de dedicação à educação municipal, ela se aposentou no último dia 7 de julho.

Entrega da honraria à professora Vera Lúcia foi prestigiada por familiares e colegas da educação (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

A sessão marcou o encerramento das atividades legislativas do semestre, com leitura e encaminhamento de diversas outras indicações feitas pelos vereadores, que agora aguardam análise e execução pelos órgãos competentes.

Indicações

Vereador Maurão (PSDB): solicitação ao Governo do Estado da implantação de rede coletora de esgoto nos bairros Jardim Primavera e Jardim Morumbi.

Vereadora Amanda da Saúde (PP): implantação da rede coletora de esgoto e do sistema de drenagem no Bairro Vila São Luiz, nas proximidades do Supermercado Central II; implantação de período integral nas escolas municipais que ofertam anos iniciais do Ensino Fundamental, em Aparecida do Taboado.

Vereador Matheus Costa (PP): implantação de placas denominativas e informativas de caráter turístico em pontos estratégicos do município; inclusão da Educação Financeira como disciplina nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): instalação de um ponto eletrônico de controle de frequência dos servidores no espaço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (Melhor Idade).

Vereadores Marcelo Jardineiro e Pinduca (PP): recapeamento asfáltico de toda extensão da Rua Pedro José de Queiroz.