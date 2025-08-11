Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Câmara Municipal de Aparecida do Taboado homenageia Apae e policiais militares durante sessão ordinária

Vereadores também apresentaram indicações voltadas a áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Mauro Silva

A sessão da Câmara em Aparecida do Taboado movimentou o plenário (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)
A sessão da Câmara em Aparecida do Taboado movimentou o plenário (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, realizada na manhã desta segunda-feira (11/08), foi marcada pela apresentação de 11 indicações voltadas às áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, lazer, saúde, comércio e trânsito. Além das proposições, os vereadores também aprovaram duas moções de congratulações, entregues à Apae e a policiais militares do município.

Apae recebeu moção de congratulações (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

A primeira homenagem foi destinada à Apae de Aparecida do Taboado, em reconhecimento à destacada participação dos paratletas da instituição nas Olimpíadas Regionais das Apaes, realizadas nos dias 8 e 9 de julho em Três Lagoas. A moção foi proposta pelos vereadores Ber Galter (PSDB), presidente da Câmara, e Patrícia da Saúde (PSD).

Durante a entrega da honraria, estiveram presentes o presidente da Apae, Soel André, a diretora Juliana Calisto, professores e os alunos que participaram das competições esportivas.

José Paulo e seus pais participaram da entrega da honraria aos policiais militares (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

A segunda moção foi de autoria de Ber Galter e subscrita pelos demais edis e homenageou os policiais militares Edson Júnior (3º sargento), Taiany Silva (cabo) e Florêncio Dias (soldado), que atuaram de forma decisiva para salvar a vida de um bebê engasgado.

A ocorrência aconteceu na última quinta-feira (07/08), quando a mãe, Maria Stephanye, levou o pequeno José Paulo, de apenas quatro meses, ao quartel da Polícia Militar, onde foi prontamente socorrido pela guarnição de serviço.

A entrega da moção foi prestigiada pelo pai da criança, Jonathan, e pelo comandante da PM no município, tenente Luiz Carlos Vieira.

Maria Stephanye agradeceu aos PMs que salvaram a vida do filho (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

Indicações    

Vereador Pinduca (PP): instalação de caixas de grades para proteção dos padrões de energia elétrica em praças públicas do município; cascalhamento e patrolamento da MS-316, conhecida como estrada da Lagoinha.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): contratação de terapeuta ocupacional com especialização em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), visando ampliar e qualificar o atendimento às pessoas que necessitam desse acompanhamento especializado; retorno dos bailes às sextas-feiras, no Espaço de Lazer da Melhor Idade “Alaor Bernardes da Silva”; implantação de uma faixa de pedestres na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, em frente à agência da Caixa Econômica Federal; instalação de semáforos inteligentes nos locais já contemplados com este instrumento de trânsito.

Vereadores Ber Galter, Dra. Amanda Tolentino (PP), Pinduca (PP) e Amanda da Saúde (PP): adesão do Município ao Termo de Cooperação do CEJUSC Saúde.

Vereador Ber Galter: implementação de um programa de regulamentação e fiscalização do comércio ambulante nas vias públicas; remoção das faixas de pedestres que estão desativadas ou fora de uso, em diferentes regiões.

Vereadora Patrícia da Saúde: implantação de sala Kids em todos os ESFs, Cras, Creas e Conselho Tutelar; reforma da praça de lazer do bairro Eldorado.

