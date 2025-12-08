Câmara Municipal homenageia dona Adélia Samara pelos 90 anos de vida

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado entregou, na manhã desta segunda-feira (08/12), uma Moção de Congratulações à senhora Adélia Samara de Almeida. A homenagem — proposta pelo presidente Ber Galter e aprovada por unanimidade — coincidiu com uma data muito especial: o aniversário de 90 anos de dona Adélia, celebrado justamente neste dia.

Nascida no município em 1935, dona Adélia é viúva do ex-prefeito Geraldo Rodrigues de Almeida e mãe do também ex-prefeito José Robson Almeida, ambos eleitos por dois mandatos. Matriarca de uma família marcada pela dedicação ao serviço público, ela construiu um legado que atravessa gerações e permanece vivo na história de Aparecida do Taboado.

Familiares e amigos acompanharam a sessão em que dona Adélia foi homenageada (Foto: Graziella Dias/Assessoria)

Após concluir o Magistério, foi nomeada, em 1956, diretora da Escola Municipal Coronel João Alves Lara. Em 1960, passou a integrar o corpo docente da Escola Estadual Frei Vital de Garibaldi. Já em 1973, recebeu o convite para dirigir a Escola Estadual Ernesto Rodrigues, instituição a que dedicou grande parte de sua trajetória profissional e que guarda seu maior vínculo afetivo.

“Trabalhei ali por 35 anos com profissionais da educação maravilhosos, desde os funcionários da limpeza até o vice-diretor, coordenadores e professores”, relembrou dona Adélia.

Na unidade escolar, idealizou e coordenou por muitos anos o tradicional Rodeio Estudantil, evento que mobilizava alunos, famílias e toda a comunidade. Com iniciativas como promoções, ações comunitárias e parcerias, viabilizou recursos para importantes melhorias na escola, incluindo a instalação de ar-condicionado, aquisição de computadores, reformas, pinturas e novas estruturas.

Sua liderança também se destacou pelo incentivo constante à equipe escolar — professores, administrativos e demais servidores. As cobranças, sempre firmes, eram reconhecidas como parte de um processo de aprimoramento profissional, percepção compartilhada até hoje por todos que trabalharam ao seu lado.

Como primeira-dama, presidiu a antiga Legião Brasileira de Assistência (LBA) — hoje Secretaria Municipal de Assistência Social — onde desenvolveu um trabalho amplamente reconhecido pela comunidade.

A sessão legislativa de entrega da Moção foi marcada por emoção e prestígio. Familiares e amigos estiveram presentes, entre eles seus filhos Mara e o ex-prefeito Robinho, além do genro Rondon, da nora Lucilene e dos netos, que acompanharam a homenagem a uma mulher que se tornou símbolo de dedicação, trabalho e história em Aparecida do Taboado.