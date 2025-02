CAPS lembra o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo

Em comemoração ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, celebrado nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Aparecida do Taboado destacou-se com uma ação de conscientização nas mídias locais.

A psicóloga Joyce, profissional atuante na unidade, participou de uma entrevista exclusiva ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para discutir os impactos da dependência química, que afeta milhares de vidas no Brasil e ao redor do mundo.

Durante a entrevista, Joyce reforçou a importância de buscar apoio no CAPS para quem luta contra o vício, destacando que o tratamento oferecido na unidade é voltado para a recuperação dos dependentes.

Ela ainda orientou os ouvintes sobre os recursos e as etapas do processo terapêutico, que envolvem uma abordagem multidisciplinar, capaz de atender as diversas necessidades dos pacientes.

Em Aparecida do Taboado, aqueles que necessitam de tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) devido ao abuso de substâncias como álcool e outras drogas devem procurar as Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o CAPS, que está localizado na Avenida dos Estudantes, próximo às escolas Ernesto Rodrigues e Frei Vital de Garibaldi.

O atendimento na unidade é realizado por equipes multiprofissionais, compostas por médicos psiquiatras, clínicos gerais, psicólogos, entre outros profissionais especializados.

O impacto do vício e os cuidados necessários

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dependência de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, é classificada como uma doença.

O uso indiscriminado de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um grave problema de saúde pública que afeta não apenas a saúde física, mas também os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos das nações.

O alcoolismo, em particular, é uma doença crônica e multifacetada, com aspectos comportamentais e socioeconômicos. Ele é caracterizado pelo consumo compulsivo de álcool, em que o indivíduo se torna progressivamente mais tolerante aos efeitos da substância e apresenta sintomas de abstinência quando o consumo é interrompido.

Além da predisposição genética, fatores como ansiedade, angústia, insegurança, fácil acesso ao álcool e condições culturais podem contribuir para o desenvolvimento da dependência.

Com o apoio de uma equipe qualificada e especializada, o CAPS de Aparecida do Taboado continua a oferecer um suporte essencial para aqueles que buscam vencer o vício e retomar o controle de suas vidas.

O centro reforça a importância de buscar ajuda e conscientizar-se sobre os riscos da dependência.

Assista a reportagem do RCN Notícias: