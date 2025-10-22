Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Carreta da Beleza chega a Aparecida do Taboado com serviços gratuitos de cuidados capilares

Iniciativa da Prefeitura, em parceria com a Lábrizza Cosméticos, oferece cortes, coloração e hidratação capilar para população entre os dias 22 e 25 de outubro.

Mauro Silva

Parceria do município com empresa de cosméticos proporciona atendimento gratuito às mulheres (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)
Parceria do município com empresa de cosméticos proporciona atendimento gratuito às mulheres (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A Carreta da Beleza está em Aparecida do Taboado a partir desta segunda-feira, 22 de outubro, oferecendo atendimentos gratuitos de corte de cabelo, coloração e hidratação capilar. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a empresa Lábrizza Cosméticos.

Mais do que serviços estéticos, a iniciativa tem como objetivo promover o bem-estar, a inclusão social e a valorização pessoal. A proposta atende tanto os beneficiários dos programas sociais quanto o público em geral, alcançando diferentes regiões do município.

Carreta da Beleza iniciou atendimentos na manhã desta quarta-feira (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

Os atendimentos acontecem de forma itinerante até o dia 25 de outubro, com programação dividida entre públicos específicos e a comunidade em geral. Nos dias 22 e 23, os serviços são voltados exclusivamente aos usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que possuem Cadastro Único, com atendimento realizado na Praça da Matriz.

A partir do dia 24, a programação se estende ao público em geral. Confira o cronograma completo:

  • 22 e 23 de outubro: Praça da Matriz – atendimento exclusivo para cadastrados no CadÚnico.
  • 24 de outubro: Praça da Matriz – atendimento aberto à comunidade.
  • 25 de outubro: pela manhã e à tarde, a Carreta estará na Vila São Jerônimo, integrando a ação “Prefeitura no Bairro”, com atendimentos abertos a toda a população.
