Carreta da Beleza chega a Aparecida do Taboado com serviços gratuitos de cuidados capilares

A Carreta da Beleza está em Aparecida do Taboado a partir desta segunda-feira, 22 de outubro, oferecendo atendimentos gratuitos de corte de cabelo, coloração e hidratação capilar. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a empresa Lábrizza Cosméticos.

Mais do que serviços estéticos, a iniciativa tem como objetivo promover o bem-estar, a inclusão social e a valorização pessoal. A proposta atende tanto os beneficiários dos programas sociais quanto o público em geral, alcançando diferentes regiões do município.

Carreta da Beleza iniciou atendimentos na manhã desta quarta-feira (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

Os atendimentos acontecem de forma itinerante até o dia 25 de outubro, com programação dividida entre públicos específicos e a comunidade em geral. Nos dias 22 e 23, os serviços são voltados exclusivamente aos usuários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que possuem Cadastro Único, com atendimento realizado na Praça da Matriz.

A partir do dia 24, a programação se estende ao público em geral. Confira o cronograma completo: