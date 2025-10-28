Carreta que transportava óleo diesel pega fogo e interdita a BR-158

Uma carreta carregada com óleo diesel pegou fogo na tarde desta terça-feira (28/10), na BR-158, em um trecho conhecido como Pedreira, entre os municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado.

O incêndio começou por volta das 14h, após o derramamento da carga inflamável, o que fez as chamas se espalharem rapidamente pela pista e pela vegetação às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Paranaíba e Aparecida do Taboado foram acionadas para conter o fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local, auxiliando na sinalização e no controle do tráfego.

Os dois sentidos da rodovia permanecem interditados até a conclusão dos trabalhos de combate às chamas e limpeza da pista. Ainda não há informações sobre feridos ou as causas do acidente.

Mais detalhes serão divulgados assim que novas informações forem confirmadas.