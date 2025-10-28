Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Carreta que transportava óleo diesel pega fogo e interdita a BR-158

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (28/10) na região da Pedreira, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Mauro Silva

Acidente provocou a interdição da pista. Bombeiros e PRF estão no local (Foto: Divulgação)
Acidente provocou a interdição da pista. Bombeiros e PRF estão no local (Foto: Divulgação)

Uma carreta carregada com óleo diesel pegou fogo na tarde desta terça-feira (28/10), na BR-158, em um trecho conhecido como Pedreira, entre os municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado.

O incêndio começou por volta das 14h, após o derramamento da carga inflamável, o que fez as chamas se espalharem rapidamente pela pista e pela vegetação às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Paranaíba e Aparecida do Taboado foram acionadas para conter o fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local, auxiliando na sinalização e no controle do tráfego.

Os dois sentidos da rodovia permanecem interditados até a conclusão dos trabalhos de combate às chamas e limpeza da pista. Ainda não há informações sobre feridos ou as causas do acidente.

Mais detalhes serão divulgados assim que novas informações forem confirmadas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos