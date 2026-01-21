Carro perde controle, atinge portão e muro e tomba em bairro de Aparecida do Taboado

Um veículo colidiu contra o portão de uma residência e atingiu o muro da casa vizinha na Rua Ajax Furquim Leite, no Jardim Samara, em Aparecida do Taboado.
O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (20/01). De acordo com informações preliminares, a ocorrência teve início quando um acidente de trânsito foi evitado na via pública, envolvendo uma motocicleta conduzida por uma mulher e um automóvel ocupado por dois homens.
Ao tentar desviar da motocicleta, o motorista do carro perdeu o controle da direção, colidiu contra o portão do imóvel, atingiu o muro da residência vizinha e acabou tombando sobre a calçada. Com o impacto, uma lixeira foi destruída, além de danos significativos ao portão da casa.
Apesar do susto, ninguém que passava pela calçada no momento ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e atenderam a ocorrência. Os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos.
A motociclista foi identificada e ouvida pelas autoridades. As circunstâncias do acidente serão apuradas.