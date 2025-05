Casa do Trabalhador anuncia 300 vagas em 55 funções

A Casa do Trabalhador de Aparecida do Taboado anunciou nesta terça-feira (13/05) a disponibilidade de 300 vagas de emprego distribuídas em 55 diferentes funções.

As oportunidades abrangem os setores do comércio, indústria, serviços e agronegócio, atendendo a uma ampla variedade de perfis profissionais.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem comparecer pessoalmente à agência munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

Além das vagas disponíveis, ao longo da semana é realizado um mutirão de contratações diretamente no prédio da repartição, com a participação de empresas da região que fazem entrevistas e seleções no local.

A Casa do Trabalhador está localizada na Avenida Orlando Mascarenhas, nº 2059, no bairro Jardim Morumbi, em frente ao Fórum.

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 16h30 (horário de Brasília).

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (67) 3565-4814.

Vagas disponíveis

Ajudante de Reflorestamento

Analista de Recursos Humanos

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Administrativo Patrimonial

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Manutenção Predial

Auxiliar de Manutenção Automotiva

Alimentador de Linha de Produção

Analista Administrativo

Analista de Compras

Analista de Processos

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar Financeiro

Borracheiro

Chefe de Cozinha

Chefe de Serviço de Limpeza

Caldeiro

Eletricista

Eletricista de Autos

Líder da Área Florestal

Monitor Agrícola

Motorista de Caminhão

Motorista de Caminhão Betoneira

Motorista de Caminhão Pipa

Motorista II CNH “D”

Mecânico I, II e III CNH “D”

Mecânico de Máquinas Pesadas

Motorista CNH “E”

Operador de Empilhadeira

Operador de Guincho

Operador de Colheitadeira Florestal

Operador de Trator CNH “B”

Operador de Produção – Extração

Operador de Motobomba

Operador de Colheitadeira

Operador de Pedágio

Professor de Música

Professor de Educação Física

Soldador

Soldador Industrial

Supervisor de Segurança do Trabalho

Técnico Eletricista

Técnico em Laboratório

Técnico Mecânico

Torneiro Mecânico

Trabalhador em Hortaliças e Jardinagem

Tratorista Agrícola

Técnico de Enfermagem

Técnico em Meio Ambiente

Técnico Agrícola

Tratorista

Vendedor Pracista Vigia