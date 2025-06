Casa do Trabalhador possui 167 vagas disponíveis em Aparecida do Taboado

A Casa do Trabalhador de Aparecida do Taboado está com 167 vagas de emprego abertas, segundo informações atualizadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) nesta sexta-feira (6). As oportunidades abrangem diversas áreas e exigem diferentes níveis de escolaridade, como ensino médio completo, superior ou experiência comprovada.

Vagas Disponíveis

Função Vagas Função Vagas Ajudante de reflorestamento 5 Motorista de caminhão 6 Almoxarife 1 Motorista de caminhão betoneira 1 Analista administrativo 5 Operador de empilhadeira 2 Analista de recursos humanos 2 Operador de guincho 1 Atendente de pedágio 5 Operador de processo de produção 5 Auxiliar de dentista 1 Operador de tráfego 2 Auxiliar de linha de produção 81 Operador eletromecânico 1 Auxiliar financeiro 1 Gerente de compras 1 Chefe de cozinha 1 Líder da área florestal 2 Chefe de serviço de limpeza 3 Monitor agrícola 1 Consultor de vendas 1 Eletricista 1 Encanador 1

Com o objetivo de facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, o serviço é realizado de forma presencial. Os candidatos devem comparecer à unidade com carteira de trabalho, RG e CPF para realizar o cadastro. Em seguida, são encaminhados para as entrevistas, que ficam sob responsabilidade das empresas contratantes.

Atendimento e Oportunidades

O atendimento acontece na sede da Casa do Trabalhador, situada na Avenida Orlando M. Pereira, nº 2065, em frente ao Fórum da cidade. Os serviços são prestados de segunda a sexta-feira, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 16h30.

Foi confirmado que, em todo o estado, o número de oportunidades chega a 3.468. Assim, os interessados em buscar vagas em outras cidades podem acessar diretamente o site da Funtrab para verificar as listas atualizadas de empregos em Mato Grosso do Sul.

A ação reforça o compromisso das instituições públicas com a empregabilidade e a valorização do trabalhador sul-mato-grossense, promovendo desenvolvimento regional e oportunidades para diversos perfis profissionais.