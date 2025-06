Casa do Trabalhador de Aparecida do Taboado oferece 276 vagas de emprego

Quem busca uma oportunidade de trabalho em Aparecida do Taboado pode encontrar boas opções na Casa do Trabalhador, que está com 276 vagas de emprego abertas. As informações são da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB).

As vagas são voltadas para diferentes perfis profissionais, incluindo candidatos com ensino médio completo, ensino superior e também aqueles com experiência comprovada em diversas áreas.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à unidade, levando os seguintes documentos: carteira de trabalho, RG e CPF. Após o cadastro, o candidato poderá ser encaminhado para entrevistas, que são realizadas diretamente pelas empresas contratantes.

O atendimento na Casa do Trabalhador acontece de segunda a sexta-feira, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 16h30. A unidade está localizada na Avenida Orlando M. Pereira, nº 2065, em frente ao Fórum de Aparecida do Taboado.

A FUNTRAB destaca a importância de que os candidatos atualizem seus dados cadastrais para aumentar as chances de sucesso no processo de seleção.

Vagas e Oportunidades na Casa do Trabalhador

Quem desejar consultar as vagas disponíveis previamente também pode acessar o site da Fundação do Trabalho de MS, onde são publicadas regularmente as oportunidades em todo o estado.

Vagas | Casa do Trabalhador de Aparecida do Taboado

Cargo Monitor agrícola 1 Motorista de caminhão 6 Motorista de caminhão betoneira 1 Motorista de ônibus urbano 1 Motorista operador de betoneira 1 Oficial carpinteiro 15 Operador de empilhadeira 1 Operador de escavadeira 5 Operador de guincho 2 Operador de processo de produção 6 Operador de tráfego 5 Operador eletromecânico 1 Pedreiro 21 Professor de educação física (EJA) 1 Professor dos ciclos iniciais 2 Cargo Recepcionista telefonista 2 Resgatista 3 Servente de obras 3 Soldador 3 Técnico de enfermagem 1 Técnico eletricista 1 Técnico em laboratório (borracha) 2 Técnico em segurança do trabalho 3 Técnico mecânico 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador na cultura de hortaliças 1 Tratorista agrícola 3

Total de vagas: 276