Casal é preso em flagrante após roubo na rodoviária de Aparecida do Taboado

A Polícia Civil prendeu, na manhã da terça-feira (07/10), um casal acusado de roubar um homem na rodoviária de Aparecida do Taboado. A prisão foi realizada por agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia local, poucas horas após o crime.

O roubo aconteceu por volta das 22h de segunda-feira (06), quando a vítima, que aguardava um ônibus para Campo Grande, foi surpreendida enquanto dormia em um dos bancos do terminal. Os suspeitos levaram duas mochilas, um celular, uma carteira com documentos e cerca de R$ 800 em dinheiro.

Assim que foram informados, os investigadores iniciaram as diligências e analisaram imagens de câmeras de segurança da rodoviária. Com base nas gravações, o casal foi identificado como sendo um homem de 26 anos, e sua companheira, de 41 anos — ambos já conhecidos no meio policial.

Na manhã seguinte, os dois foram localizados. A mulher foi encontrada em casa e confessou o crime após ser confrontada com as imagens. Ela também apontou o companheiro como cúmplice. Ele foi preso logo depois, ainda com as mesmas roupas usadas na noite do roubo.

Durante o andamento das investigações, foi constatado que a vítima chegou a encontrar o casal na rua e tentou recuperar seus pertences, mas acabou sendo agredida fisicamente pelo acusado, sofrendo lesões confirmadas por exame pericial.

Na posse da acusada, os policiais encontraram um celular que havia sido furtado há cerca de dois anos. O aparelho foi apreendido e será devolvido ao verdadeiro dono, que já foi notificado.

Após a formalização da prisão em flagrante, os dois foram encaminhados à carceragem da unidade policial e passaram por exame de corpo de delito. O caso segue sob investigação.