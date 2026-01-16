Centro de Equoterapia em Aparecida do Taboado anuncia data do leilão em 2026

A coordenadora do Centro de Equoterapia “Iná Cintra Cardoso”, Bruna Félix, anunciou durante entrevista que o tradicional leilão beneficente em prol da instituição será realizado no próximo dia 7 de fevereiro, no Recinto de Leilões do Sindicato Rural, em Aparecida do Taboado.

Segundo Bruna, o evento é fundamental para garantir a continuidade dos atendimentos oferecidos ao longo do ano. Além da arrecadação do leilão, a entidade também conta com o apoio da Prefeitura Municipal e de empresários locais para manter suas atividades.

No ano passado, foram leiloadas cerca de 30 cabeças de gado. Para a edição deste ano, o Centro de Equoterapia já iniciou a mobilização junto aos pecuaristas da região. O representante da instituição, João Cardoso, está em contato com produtores rurais para receber doações de animais que serão destinados ao leilão.

Em 2026, o Centro de Equoterapia “Iná Cintra Cardoso” completará 10 anos de atuação em Aparecida do Taboado, acumulando resultados expressivos no tratamento e no desenvolvimento dos pacientes atendidos.

A equoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza o cavalo como agente principal, promovendo benefícios físicos, emocionais e sociais. Entre os ganhos físicos estão a melhora do equilíbrio, da postura, da coordenação motora e do tônus muscular. No aspecto emocional, contribui para o aumento da autoestima e da autoconfiança, além da redução da ansiedade e do estresse. Já no campo social, favorece a socialização e a integração dos praticantes.

A terapia é especialmente indicada para pessoas com TDAH, TEA, paralisia cerebral, entre outras condições, e é desenvolvida por meio de uma abordagem multidisciplinar que trabalha de forma integrada o corpo, a mente e as emoções.