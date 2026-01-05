Veículos de Comunicação
Chegada da Folia de Reis teve celebração religiosa, muita comida e forró

Festa centenária valoriza a fé e a cultura em Aparecida do Taboado.

Mauro Silva

Festeiros Mauro e Marimar com a Companhia Embaixadores Reis Magos (Foto: Gabi Almeida)
Festeiros Mauro e Marimar com a Companhia Embaixadores Reis Magos (Foto: Gabi Almeida)

Realizada no sábado (03/01), no Centro Comunitário do Córrego do Ouro, em Aparecida do Taboado, a tradicional festa em celebração à chegada da Folia de Reis reuniu uma multidão.

A programação contou com a recepção da bandeira, momentos de oração com terço e missa, além de almoço servido à comunidade. O encerramento ficou por conta do animado baile-forró, comandado pelo Grupo Horizonte, que colocou o público para dançar.

O casal de festeiros, Mauro “Casca Roxa” e Marimar, agradeceu o empenho dos voluntários que se dedicaram à organização do evento, destacando o trabalho realizado com amor e alegria para bem receber a população. Eles também ressaltaram a expressiva participação dos aparecidenses e dos inúmeros visitantes.

O próximo casal de festeiros já foi definido. José Sidel e Madalena assumem, a partir de agora, a missão de organizar a próxima edição da Folia de Reis, tanto para a saída, em dezembro, quanto para a chegada, no início de janeiro de 2027.

