Chuva danifica obra de drenagem e rompe rede de água em Aparecida do Taboado

Uma chuva torrencial atingiu Aparecida do Taboado no final da tarde de quarta-feira (29/10), provocando danos nas obras de macrodrenagem que estão em andamento na Rua Duque de Caxias, região central da cidade.

O grande volume de água comprometeu parte da estrutura em construção e também rompeu a rede de distribuição de água que passa pelo local.

Cratera se abre em obra de drenagem após chuvas (Foto: Reprodução/Cultura FM)

Equipes da Sanesul iniciaram os reparos logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30), restabelecendo o abastecimento por volta das 11h.

Enquanto isso, trabalhadores da empresa responsável pela obra de macrodrenagem atuavam na recuperação da galeria de captação de águas pluviais, danificada pelo temporal.