Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Cidades do interior paulista registram estragos após temporal com granizo

Palmeira d’Oeste, Jales, Aparecida d’Oeste e Marinópolis registraram danos após chuva intensa; Defesa Civil contabiliza 70 mm em poucas horas e moradores relatam susto com “tapete branco” de gelo.

Mauro Silva

Palmeira d'Oeste foi uma das cidades mais atingidas (Foto: reprodução)
Palmeira d'Oeste foi uma das cidades mais atingidas (Foto: reprodução)

Uma forte chuva de granizo surpreendeu moradores de várias cidades do interior paulista na tarde desta segunda-feira (24/11), deixando um rastro de danos e sujeira pelas ruas.

Em Palmeira d’Oeste (SP), as pedras de gelo abriram buracos em telhados, quebraram vidros de um carro e transformaram a paisagem em um verdadeiro “tapete branco”. Segundo a Defesa Civil, o temporal acumulou pelo menos 70 milímetros em poucas horas.

Tamanho das pedras de gelo que caíram em Palmeira d’Oeste impressiona (Foto: redes sociais)

Imagens enviadas por moradores mostram casas e comércios com estruturas danificadas, além de vias completamente tomadas pelo gelo. Em Jales e Aparecida d’Oeste, o cenário não foi diferente: houve alagamentos, queda de galhos e registros de veículos atingidos pelo granizo.

Em Marinópolis (SP), além dos alagamentos, moradores também lidaram com a força das pedras de gelo. Uma plantação de uva chegou a ficar sob risco, mas foi “salva” graças ao sombrite — a rede de proteção instalada acima das parreiras.

Apesar do susto e dos danos materiais, não há registro de feridos.

