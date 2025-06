Aparecida do Taboado adota armadilhas para monitorar mosquito Aedes aegypti

Em uma iniciativa conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Prefeitura de Aparecida do Taboado aderiu ao uso das chamadas Ovitrampas, armadilhas destinadas à captura e monitoramento dos ovos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A nova estratégia já está em operação em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Na tarde da terça-feira (10/06), agentes de endemias participaram de um treinamento técnico voltado à implementação do método em residências do município.

A capacitação foi conduzida pela bióloga Camila Barbosa, técnica da SES, que destacou a importância da ação como parte de uma estratégia integrada de vigilância entomológica, essencial para intensificar o combate ao vetor.

Com 448 casos confirmados de dengue apenas em 2025, além de 17 registros de chikungunya e 2 de zika, segundo o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Aparecida do Taboado está entre os municípios com maior incidência de arboviroses no estado.

Apesar de o boletim apontar um leve declínio no ritmo de crescimento dos casos de dengue, o número ainda preocupa. Focos do mosquito continuam sendo encontrados em diversos bairros, o que reforça a necessidade de estratégias mais eficazes de controle.

O uso de Ovitrampas surge como uma ferramenta promissora para monitorar a população do Aedes aegypti e agir preventivamente, reduzindo os riscos à saúde pública.

