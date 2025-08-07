Comandante da PM destaca estatística de ocorrências de furto e roubo em Aparecida do Taboado

O tenente Luiz Carlos Vieira, comandante da Polícia Militar em Aparecida do Taboado, concedeu entrevista nesta quinta-feira (07/08) ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para comentar os dados mais recentes sobre crimes de furto e roubo na cidade. O levantamento foi realizado pela Diretoria Regional de Polícia, com sede em Paranaíba.

Os números mostram as ocorrências de furtos: foram 139 registros em 2022, 155 em 2023, 192 em 2024, e 169 apenas nos sete primeiros meses de 2025.

Estatística de furtos nos últimos anos, de acordo com a Diretoria Regional de Polícia em Paranaíba (Arte: Tony Fernando/Cultura FM)

De acordo com o comandante, muitos desses crimes poderiam ser evitados com mais atenção das vítimas. “Grande parte dos furtos ocorre por descuido, como bicicletas deixadas sem corrente ou cadeado em locais públicos”, alertou.

Além disso, Vieira destacou que boa parte dos objetos furtados acaba sendo trocada por drogas em pontos de tráfico, com os autores sendo, na maioria das vezes, usuários e dependentes químicos.

Dados sobre as ocorrências de roubo na região (Arte: Tony Fernando/Cultura FM)

Já em relação aos roubos, a tendência é oposta: os dados apontam uma queda constante nos últimos anos. Foram 15 casos em 2022, 8 em 2023, 7 em 2024, e apenas 4 nos primeiros sete meses de 2025.

O comandante reafirmou o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública e pediu a colaboração da população com medidas preventivas e denúncias anônimas.

Assista a entrevista do RCN Notícias: