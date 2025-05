Comandante da PM faz alerta sobre ciclomotores e bicicletas elétricas

O comandante da Polícia Militar de Aparecida do Taboado, tenente Vieira, participou ao vivo do programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, nesta sexta-feira (30/05).

Durante a entrevista, ele destacou as principais ocorrências registradas pela corporação ao longo da semana e aproveitou para fazer um importante alerta sobre o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores.

Ocorrências policiais em destaque

Entre os casos mencionados, o tenente destacou a recuperação de uma motocicleta furtada de dentro do pátio do Detran. O veículo foi retirado de maneira clandestina, por sobre o muro do local. Um menor de idade foi flagrado conduzindo a moto e acabou apreendido pelos policiais militares.

Outro episódio que chamou atenção foi a prisão de um homem por tráfico de drogas. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

Também durante a semana, a Polícia Militar apreendeu um veículo Vectra após o condutor, um jovem, ser flagrado praticando manobras perigosas pelas ruas centrais da cidade.

Segundo o comandante, o motorista colocou em risco a segurança de pedestres e outros condutores com sua condução imprudente. Ele recebeu uma multa severa e teve o carro recolhido.

Alerta sobre ciclomotores e bicicletas elétricas

Na entrevista, o tenente Vieira fez um apelo especial aos pais e responsáveis, chamando a atenção para o uso irregular de ciclomotores e bicicletas elétricas por menores de idade.

Ele explicou que, embora esses veículos muitas vezes sejam vistos como inofensivos, a legislação exige regras claras para sua circulação.

“Para conduzir ciclomotores ou bicicletas elétricas é necessário ter, no mínimo, 18 anos, possuir a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou CNH categoria A, além de registrar o veículo junto ao Detran”, explicou o comandante.

Vieira destacou ainda que o descumprimento dessas normas pode resultar em infrações, apreensão do veículo e até em acidentes graves.

Assista a entrevista do RCN Notícias: