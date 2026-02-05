Veículos de Comunicação
Comandante da PMA reforçou orientações sobre a Piracema em Aparecida do Taboado

Período termina em 28 de fevereiro nos rios do Estado e, até o momento, não há registro de ocorrências relevantes no município.

Mauro Silva

Tenente Bittencourt, comandante da PMA de Aparecida do Taboado (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)
Tenente Bittencourt, comandante da PMA de Aparecida do Taboado (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)

O tenente Bittencourt, comandante da Polícia Militar Ambiental (PMA) em Aparecida do Taboado, concedeu entrevista nesta quarta-feira (04/02) para tratar do período da Piracema, que segue até o dia 28 de fevereiro.

Durante a entrevista, o comandante informou que, até o momento, não foram registradas ocorrências de destaque no município relacionadas a infrações ambientais durante o período de defeso. Aparecida do Taboado é banhada por rios de domínio estadual e federal, o que exige atenção redobrada quanto ao cumprimento da legislação ambiental.

Bittencourt alertou os pescadores sobre a proibição do transporte de pescados neste período e reforçou que a prática do “pesque e solte” é permitida apenas para espécies exóticas. A PMA segue realizando ações de fiscalização e orientação, com o objetivo de preservar as espécies nativas e garantir o equilíbrio ambiental dos rios da região.

