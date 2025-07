Congresso de Cidades Digitais premia dois projetos de Aparecida do Taboado

Nos dias 26 e 27 de junho, durante o 3.º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, Aparecida do Taboado reafirmou seu papel de liderança no cenário educacional ao ser reconhecida por iniciativas inovadoras que estão transformando a sala de aula em um espaço mais inclusivo, tecnológico e humano.

A cidade foi premiada por dois projetos que vêm fazendo a diferença na rede municipal de ensino: o inédito “Educação Imersiva para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, e a aplicação de Softwares Pedagógicos em todas as etapas do ensino fundamental. As duas ações provam que tecnologia, quando aliada à sensibilidade pedagógica, pode romper barreiras e abrir novos horizontes para o aprendizado.

Realidade virtual e inclusão: um novo olhar para o ensino especial – Com óculos de realidade virtual e uma plataforma interativa especialmente desenvolvida, o projeto Educação Imersiva para Estudantes com TEA oferece experiências educativas gamificadas e multissensoriais, voltadas ao desenvolvimento global de crianças com Transtorno do Espectro Autista. As atividades são realizadas com acompanhamento de psicólogas e assistentes sociais, em um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades de cada aluno.

Luciana Cavalcante, secretária de Educação, recebe os prêmios em nome do município (Foto: DICOM)

Desde sua implantação em 2023, a proposta tem gerado avanços significativos na alfabetização e na integração dos estudantes com o ambiente escolar. A inteligência artificial permite interações em tempo real e amplia as possibilidades de aprendizado de forma personalizada.

“Foi um verdadeiro marco para a educação especial no município. Os resultados são extremamente positivos e favorecem a inclusão plena dos nossos alunos, tanto no contexto escolar quanto na vida cotidiana”, destaca Jaqueline Silva, diretora da Educação Especial.

Tecnologia que ensina brincando – Além da imersão digital para alunos com TEA, Aparecida do Taboado também investe fortemente no uso de Softwares Pedagógicos em todas as turmas do ensino fundamental. As ferramentas lúdicas e interativas transformam o aprendizado em uma jornada divertida e eficaz, abordando conteúdos como Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História de forma mais atrativa e envolvente.

Essa abordagem tem contribuído para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e fortalecido valores como empatia, solidariedade e responsabilidade social. Mais do que aprender, os estudantes vivenciam o conteúdo de forma prática e conectada com os desafios do século XXI.

“O reconhecimento estadual no Congresso reforça que investir em cultura digital é abrir portas, promover inclusão e preparar os alunos para um futuro em constante transformação. Aparecida do Taboado mostra, com ações concretas, que é possível construir uma educação pública de qualidade, inovadora e inclusiva, onde cada estudante, independentemente de suas particularidades, tem a chance de aprender, crescer e se conectar com o mundo”, disse a secretária de Educação Luciana Cavalcante, que participou do Congresso.

Comprometido com o futuro da educação, o município colhe os frutos de um trabalho coletivo, liderado pelo prefeito José Natan e desenvolvido com empenho pela Secretaria Municipal de Educação, sob a coordenação de Luciana Cavalcante. A iniciativa conta ainda com o apoio da secretária adjunta Maria Dalva, da diretora de Educação Especial Jaqueline Silva e de uma equipe multiprofissional altamente dedicada, formada por psicólogas e assistentes sociais. (Com informações da Diretoria de Comunicação da Prefeitura)