Coronel David visita Aparecida do Taboado e reforça compromissos com a segurança e inclusão

O deputado estadual Coronel David (PL) visitou o município de Aparecida do Taboado nesta quarta-feira (10/09), onde cumpriu uma série de compromissos com lideranças políticas, empresários e representantes da segurança pública. Com laços estreitos com a cidade — onde tem familiares, amigos e é presença constante — o parlamentar reforçou seu apoio à população local e anunciou novos investimentos.

Apae recebeu a visita do Coronel David (Foto: Assessoria)

Um dos principais momentos da visita foi a passagem pela sede da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), instituição que já recebe recursos por meio de suas emendas parlamentares. Durante o encontro, Coronel David se comprometeu com o envio de mais R$ 250 mil, destinados à ampliação dos serviços de atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Coronel David esteve em visita à Polícia Militar (Foto: Assessoria)

Na área da segurança pública, o deputado foi recebido na sede da Polícia Militar pelo comandante tenente Luiz Carlos Vieira e pelo efetivo local. Coronel David destacou as articulações feitas no primeiro semestre junto ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira, e ao Comando-Geral da PM para o fortalecimento da segurança no município. Como resultado, Aparecida do Taboado recebeu seis novos soldados da Polícia Militar e o delegado André Stafusa, que agora responde como titular da Polícia Civil local.

Visita ao Corpo de Bombeiros (Foto: Assessoria)

Ele ainda esteve no Corpo de Bombeiros, onde foi recepcionado pelo capitão Raimundo, comandante da unidade, e efetivo.

Além das agendas institucionais, o parlamentar também se reuniu com empresários locais, acompanhado dos vereadores Amanda da Saúde (PP), Jucleber Bim (PL), do secretário de Desenvolvimento Dartagnan Queiroz, e apoiadores da região.

Jornalistas Nestor Júnior e Mauro Silva, em entrevista com os vereadores Amanda e Bim, junto ao Coronel David (Foto: Reprodução)

Coronel David participou ainda do programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, onde abordou suas ações parlamentares, incluindo a destinação de emendas para o município.

Durante a entrevista, também criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O prefeito José Natan também esteve presente na emissora, ao lado do deputado, para agradecer os investimentos e reconhecer a atuação de Coronel David como um importante interlocutor das demandas de Aparecida do Taboado junto ao Governo do Estado.

Assista a reportagem do RCN Notícias: