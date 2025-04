Corpo de Bombeiros inicia fiscalização em empresas de Aparecida do Taboado

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul deu início a uma operação de fiscalização em Aparecida do Taboado com o objetivo de garantir que todas as empresas do município estejam em conformidade com as normas técnicas e de segurança obrigatórias.

A ação, que envolve visitas a estabelecimentos dos setores comercial, industrial, de serviços e de lazer, foi anunciada nesta quarta-feira (23) pelo subtenente Joelder, em entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 1.700 empresas estão cadastradas na cidade, e todas aquelas que estiverem em funcionamento serão inspecionadas.

A corporação alerta que a posse de alvarás emitidos pela Prefeitura e pelo próprio Corpo de Bombeiros não exime os responsáveis de manterem os estabelecimentos em conformidade com as exigências técnicas de segurança.

A fiscalização também abrange os espaços de lazer e os ranchos que costumam ser alugados nos fins de semana e durante feriados prolongados. Para esses locais, o cumprimento da Norma Técnica 44 é obrigatório. Atualmente, mais de 50 empreendimentos desse tipo estão catalogados pela corporação.

A iniciativa busca prevenir acidentes, reforçar a cultura de segurança e garantir tranquilidade tanto para empresários quanto para frequentadores desses espaços.

Assista a reportagem do RCN Notícias: