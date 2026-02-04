Correios anunciam implantação de CEP por logradouro em Aparecida do Taboado

Os Correios anunciaram a implantação do Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro em Aparecida do Taboado. A iniciativa faz parte do programa nacional CEP para Todos, que tem como objetivo ampliar as faixas de CEP em todo o país e levar mais cidadania a cerca de 12,3 mil comunidades urbanas brasileiras até 2026.

Com a nova codificação, cada avenida, rua, praça e travessa do município passa a contar com um CEP individual, contemplando toda a área urbana. A medida visa melhorar a prestação de serviços à população, facilitar a localização de endereços e contribuir para uma cidade mais organizada e inclusiva.

Em Mato Grosso do Sul, 40 municípios já adotaram o sistema de CEP por logradouro. A mudança beneficia diretamente moradores, empresas e prestadores de serviços, além de ser amplamente utilizada como referência para confirmação de endereço por instituições de diversos segmentos.

A secretária municipal de Fazenda, Fernanda Ziviani, esclareceu que a Prefeitura de Aparecida do Taboado tem atuado de forma conjunta com os Correios para garantir que o processo ocorra sem falhas. Segundo ela, o trabalho tem como objetivo assegurar que todos os endereços do município sejam contemplados pela nova codificação, evitando intercorrências durante a implantação.