Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Correios anunciam implantação de CEP por logradouro em Aparecida do Taboado

Medida integra o programa CEP para Todos e garante código individual para ruas, avenidas e praças; CEP geral do município deixa de valer após 27 de fevereiro.

Mauro Silva

Aparecida do Taboado passa a ter mais de 775 CEPs (Foto: Arquivo/Cultura FM)
Aparecida do Taboado passa a ter mais de 775 CEPs (Foto: Arquivo/Cultura FM)

Os Correios anunciaram a implantação do Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro em Aparecida do Taboado. A iniciativa faz parte do programa nacional CEP para Todos, que tem como objetivo ampliar as faixas de CEP em todo o país e levar mais cidadania a cerca de 12,3 mil comunidades urbanas brasileiras até 2026.

Com a nova codificação, cada avenida, rua, praça e travessa do município passa a contar com um CEP individual, contemplando toda a área urbana. A medida visa melhorar a prestação de serviços à população, facilitar a localização de endereços e contribuir para uma cidade mais organizada e inclusiva.

Em Mato Grosso do Sul, 40 municípios já adotaram o sistema de CEP por logradouro. A mudança beneficia diretamente moradores, empresas e prestadores de serviços, além de ser amplamente utilizada como referência para confirmação de endereço por instituições de diversos segmentos.

A secretária municipal de Fazenda, Fernanda Ziviani, esclareceu que a Prefeitura de Aparecida do Taboado tem atuado de forma conjunta com os Correios para garantir que o processo ocorra sem falhas. Segundo ela, o trabalho tem como objetivo assegurar que todos os endereços do município sejam contemplados pela nova codificação, evitando intercorrências durante a implantação.

Notícias Relacionadas

Em Aparecida do Taboado, o período de implantação e ajustes segue até o dia 27 de fevereiro. Após essa data, o CEP geral do município, 79570-000, deixará de ser válido. Os novos códigos já podem ser consultados no site oficial dos Correios, por meio da ferramenta Busca CEP: https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php.

Entrega porta a porta

Para a realização da entrega domiciliar, a localidade deve atender integralmente à legislação vigente, que exige que os imóveis estejam devidamente numerados, de forma ordenada, individualizada e única, além da instalação de caixas receptoras de correspondências e da sinalização adequada das vias públicas.

O cumprimento desses critérios é de responsabilidade dos moradores e da administração municipal. Além disso, para que um CEP seja atribuído a um logradouro, a prefeitura deve encaminhar aos Correios, por meio de ofício, o nome da via, a especificação do bairro e um croqui indicando sua localização.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos