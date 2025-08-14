Veículos de Comunicação
Aparecida do Taboado

Associação Tucuna do Bem entrega valores arrecados a entidades de Santa Fé do Sul

Evento alia pesca esportiva, preservação ambiental e ação social, movimentando a economia e fortalecendo o espírito comunitário

Mauro Silva

Associação repassou mais de R$ 153 mil às entidades (Foto: Nestor Júnior/Cultura FM)
Nos dias 1 e 2 de agosto de 2025, Santa Fé do Sul (SP) foi palco de uma verdadeira celebração à solidariedade, à pesca esportiva e ao desenvolvimento sustentável. A 3ª edição do Torneio Tucuna do Bem — principal atração do fim de semana — reuniu mais de 250 trios de pescadores esportivos e cerca de 800 competidores, vindos de mais de 10 estados brasileiros. O torneio foi realizado paralelamente à 7ª Festa do Peixe, consolidando-se como um dos maiores eventos turísticos e solidários do interior paulista.

Os eventos atraíram milhares de visitantes, movimentando diversos setores da economia local e reforçando o posicionamento de Santa Fé do Sul como uma Estância Turística com vocação para eventos de grande impacto.

Pesca esportiva, preservação e solidariedade

Além de promover o turismo de pesca esportiva, o Tucuna do Bem demonstrou o compromisso com a preservação ambiental. Mais de 650 tucunarés foram capturados e devolvidos com segurança aos lagos da região, sendo 11 deles com mais de 60 cm — um indicativo da excelente conservação dos ecossistemas locais.

O evento, o único de pesca esportiva no Brasil 100% beneficente, destinou R$ 153 mil para entidades assistenciais de Santa Fé do Sul.

O ato de repasse dos valores ocorreu na manhã da quarta-feira (13/08). Entidades atendidas:

Lar São Vicente de Paula: R$ 47.000,00

Lar Orvalho de Luz: R$ 28.000,00

Apae: R$ 15.000,00

Lar Madre Paulina: R$ 15.000,00

Santa Casa: R$ 15.000,00

Paróquia São João Batista: R$ 10.000,00

Hospital do Câncer: R$ 5.143,88

Centro Espírita Alan Kardec: R$ 5.000,00

Rotary Club: R$ 5.000,00

AMASSOL – Espaço Girassol: R$ 5.000,00

Centro Espírita Nosso Lar: R$ 3.000,00

Valor total distribuído: R$ 153.143,88

Turismo em alta: união de forças impulsiona resultados

O prefeito Evandro Mura elogiou a grandiosidade dos eventos e destacou a força do turismo na economia local:

“O Tucuna do Bem e a Festa do Peixe mostraram, mais uma vez, que Santa Fé do Sul tem vocação natural para o turismo, especialmente o de pesca esportiva. Parabenizo toda a diretoria da Associação Tucuna do Bem e as entidades envolvidas por esse evento grandioso, que movimenta a economia local, promove nossa cidade e valoriza nossa gente.”

A secretária de Turismo e Cultura, Paula Toppan, também enalteceu a mobilização comunitária: “Ver o Tucuna do Bem ganhando projeção nacional nos enche de orgulho. É um exemplo claro de como o turismo transforma realidades quando há união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil.”

Premiações, sorteios e emoção na água

Os dois dias de torneio foram marcados por disputas acirradas e premiações expressivas:

Desafio 90UP (01/08)


1º lugar – Operação Guia de Pesca Alemão SFS – Motor Yamaha 15 HP

2º lugar – Apache da Pesca – R$ 8.000

3º lugar – Buteko Lanches / Pro Náutica – R$ 6.000

4º lugar – Body Sports / Rancho RT – R$ 4.000

5º lugar – Tucuna Team – R$ 2.000

Tucuna do Bem – Troféus e Brindes (02/08)

  1. Marupiara Sport Fishing
  2. APEPAR
  3. Loja Thiago Aguera
  4. Capitão Ewerton
  5. Equipe Só Marretas ao Vivo
  6. Body Sports / Rancho RT
  7. Team Jacofiish
  8. Equipe 3 Patetas
  9. Tucunafish017
  10. Galileu

Sorteio especial para participantes

Mais de 250 trios participaram do sorteio, com prêmios de alto valor, como:

• 1 lancha Quest 290 com carreta (avaliada em R$ 100 mil)
• 10 motores elétricos
• 5 motores de popa Yamaha 15 HP
• 4 barcos com carreta

Diretoria da Associação Tucuna do Bem agradece o apoio

A organização do evento, conduzida pela Associação Tucuna do Bem, destacou a importância da colaboração entre setores:

Diretoria – Gestão 2025

  • Presidente: Rogério Frota
  • Vice-presidente: Bruno Maioli
  • 1º Secretário: Márcio Emerson
  • 2º Secretário: Umberto Fernando
  • 1º Tesoureiro: Cleber Vasques
  • 2ª Tesoureira: Ana Cláudia
  • Conselheiros: Washington Hashizume e Márcio Rodrigues
  • Suplentes fiscais: Lucas Bermal e Alexandro Moraes

“Não existe Tucuna do Bem sem Festa do Peixe, e nenhuma das duas acontece sem o apoio da Prefeitura, da Associação Comercial e dos nossos parceiros. Todos juntos somos grandes!”

Próxima edição já tem data marcada!

A 4ª edição do Tucuna do Bem e a 8ª Festa do Peixe já têm data confirmada: 13 e 14 de novembro de 2026. A expectativa é ainda maior, com estrutura ampliada, mais participantes e novidades que prometem fazer história mais uma vez.

Assista a reportagem do RCN Notícias:

