Associação Tucuna do Bem entrega valores arrecados a entidades de Santa Fé do Sul

Nos dias 1 e 2 de agosto de 2025, Santa Fé do Sul (SP) foi palco de uma verdadeira celebração à solidariedade, à pesca esportiva e ao desenvolvimento sustentável. A 3ª edição do Torneio Tucuna do Bem — principal atração do fim de semana — reuniu mais de 250 trios de pescadores esportivos e cerca de 800 competidores, vindos de mais de 10 estados brasileiros. O torneio foi realizado paralelamente à 7ª Festa do Peixe, consolidando-se como um dos maiores eventos turísticos e solidários do interior paulista.
Os eventos atraíram milhares de visitantes, movimentando diversos setores da economia local e reforçando o posicionamento de Santa Fé do Sul como uma Estância Turística com vocação para eventos de grande impacto.
Pesca esportiva, preservação e solidariedade
Além de promover o turismo de pesca esportiva, o Tucuna do Bem demonstrou o compromisso com a preservação ambiental. Mais de 650 tucunarés foram capturados e devolvidos com segurança aos lagos da região, sendo 11 deles com mais de 60 cm — um indicativo da excelente conservação dos ecossistemas locais.
O evento, o único de pesca esportiva no Brasil 100% beneficente, destinou R$ 153 mil para entidades assistenciais de Santa Fé do Sul.
O ato de repasse dos valores ocorreu na manhã da quarta-feira (13/08). Entidades atendidas:
Lar São Vicente de Paula: R$ 47.000,00
Lar Orvalho de Luz: R$ 28.000,00
Apae: R$ 15.000,00
Lar Madre Paulina: R$ 15.000,00
Santa Casa: R$ 15.000,00
Paróquia São João Batista: R$ 10.000,00
Hospital do Câncer: R$ 5.143,88
Centro Espírita Alan Kardec: R$ 5.000,00
Rotary Club: R$ 5.000,00
AMASSOL – Espaço Girassol: R$ 5.000,00
Centro Espírita Nosso Lar: R$ 3.000,00
Valor total distribuído: R$ 153.143,88
Turismo em alta: união de forças impulsiona resultados
O prefeito Evandro Mura elogiou a grandiosidade dos eventos e destacou a força do turismo na economia local:
“O Tucuna do Bem e a Festa do Peixe mostraram, mais uma vez, que Santa Fé do Sul tem vocação natural para o turismo, especialmente o de pesca esportiva. Parabenizo toda a diretoria da Associação Tucuna do Bem e as entidades envolvidas por esse evento grandioso, que movimenta a economia local, promove nossa cidade e valoriza nossa gente.”
A secretária de Turismo e Cultura, Paula Toppan, também enalteceu a mobilização comunitária: “Ver o Tucuna do Bem ganhando projeção nacional nos enche de orgulho. É um exemplo claro de como o turismo transforma realidades quando há união entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil.”
Premiações, sorteios e emoção na água
Os dois dias de torneio foram marcados por disputas acirradas e premiações expressivas:
Desafio 90UP (01/08)
1º lugar – Operação Guia de Pesca Alemão SFS – Motor Yamaha 15 HP
2º lugar – Apache da Pesca – R$ 8.000
3º lugar – Buteko Lanches / Pro Náutica – R$ 6.000
4º lugar – Body Sports / Rancho RT – R$ 4.000
5º lugar – Tucuna Team – R$ 2.000
Tucuna do Bem – Troféus e Brindes (02/08)
- Marupiara Sport Fishing
- APEPAR
- Loja Thiago Aguera
- Capitão Ewerton
- Equipe Só Marretas ao Vivo
- Body Sports / Rancho RT
- Team Jacofiish
- Equipe 3 Patetas
- Tucunafish017
- Galileu
Sorteio especial para participantes
Mais de 250 trios participaram do sorteio, com prêmios de alto valor, como:
• 1 lancha Quest 290 com carreta (avaliada em R$ 100 mil)
• 10 motores elétricos
• 5 motores de popa Yamaha 15 HP
• 4 barcos com carreta
Diretoria da Associação Tucuna do Bem agradece o apoio
A organização do evento, conduzida pela Associação Tucuna do Bem, destacou a importância da colaboração entre setores:
Diretoria – Gestão 2025
- Presidente: Rogério Frota
- Vice-presidente: Bruno Maioli
- 1º Secretário: Márcio Emerson
- 2º Secretário: Umberto Fernando
- 1º Tesoureiro: Cleber Vasques
- 2ª Tesoureira: Ana Cláudia
- Conselheiros: Washington Hashizume e Márcio Rodrigues
- Suplentes fiscais: Lucas Bermal e Alexandro Moraes
“Não existe Tucuna do Bem sem Festa do Peixe, e nenhuma das duas acontece sem o apoio da Prefeitura, da Associação Comercial e dos nossos parceiros. Todos juntos somos grandes!”
Próxima edição já tem data marcada!
A 4ª edição do Tucuna do Bem e a 8ª Festa do Peixe já têm data confirmada: 13 e 14 de novembro de 2026. A expectativa é ainda maior, com estrutura ampliada, mais participantes e novidades que prometem fazer história mais uma vez.
