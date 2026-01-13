Delegado detalha dois homicídios registrados em Aparecida do Taboado

O delegado da Polícia Civil de Aparecida do Taboado, Dr. André Stafusa, falou sobre os dois homicídios registrados na cidade na sexta-feira (09/01).
O primeiro crime ocorreu durante o dia e teve como vítima José Rodolfo da Silva Alves de Freitas, conhecido como “Dodô”, de 24 anos. Segundo a polícia, ele foi atingido por quatro disparos de arma de fogo e, em seguida, esfaqueado. Os autores do homicídio são pai e filho, primos de segundo grau da vítima.
O segundo homicídio foi registrado no período da noite. Marcos Vinícius Ferreira Cézar, de 26 anos, morreu após ser atingido por golpes de faca durante uma briga com o autor do crime. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.