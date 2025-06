Demandas da população viram indicações na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado

Na manhã desta segunda-feira (09/06), os vereadores da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado se reuniram em sessão ordinária para discutir e apresentar uma série de indicações baseadas nas demandas da população.

Durante a sessão, diversas solicitações encaminhadas por moradores foram formalizadas como indicações legislativas. Após leitura em plenário, as proposições seguem para os setores responsáveis da administração pública, com o objetivo de viabilizar soluções práticas e efetivas para os problemas apontados.

O presidente da Casa, vereador Ber Galter (PSDB), destacou o comprometimento dos parlamentares com as causas da comunidade, especialmente na busca por moradias populares.

Segundo ele, os vereadores têm atuado de forma conjunta junto às esferas estadual e federal para viabilizar projetos habitacionais para o município.

Como parte desse esforço, um grupo de vereadores já se reuniu com o deputado federal Vander Loubet (PT/MS) e com a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS), Maria do Carmo Avesani Lopes. A iniciativa visa fortalecer o apoio ao prefeito José Natan na articulação por novos empreendimentos habitacionais em Aparecida do Taboado.

Indicações

Vereador Maurão (PSDB): solicitação ao deputado estadual Neno Razuk (PL), para que faça gestões junto ao Governo do Estado a fim de que seja designado um médico legista para atender em Aparecida do Taboado.

Vereadora Cláudia Padim (PL): implantação dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) – Ecopontos; aquisição de caminhão prancha para transportes de máquinas de médio e grande porte para atendimento da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação; ampliação da iluminação de LED no Espaço de Saúde, Esporte e Lazer “Aparecido Pimenta de Queiroz – DÊ.

Vereador Pinduca (PP): recapeamento asfáltico na Avenida São Cristóvão, entre a Rua Goiás e a Rua Abadio Rodrigues de Almeida.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): colocação de braço de luminária pública na Rua Maria Lázara de Jesus, na altura do nº 3.134, Jardim Samara.

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): contratação de um psicólogo para atender na Fesat (Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado); instalação de câmeras de monitoramento no Cras e no Creas.