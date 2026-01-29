Veículos de Comunicação
Deputado e prefeito tratam com a Seilog do início de obras nos bairros São João e Tauan

Reunião na capital alinha encaminhamentos técnicos para início imediato das obras de pavimentação e drenagem, que integram pacote de R$ 11 milhões em investimentos para Aparecida do Taboado.

Mauro Silva

Reunião na Seilog definiu o início das obras de infraestrutura nos bairros de Aparecida do Taboado (Foto: Assessoria)

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan, esteve na capital do Estado na quarta-feira (28/01) para uma reunião na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), com o objetivo de tratar do início imediato das obras de pavimentação asfáltica e drenagem nos bairros São João e Tauan.

Acompanhado do deputado estadual Coronel David, o prefeito se reuniu com o secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara de Carvalho, e com o diretor-executivo da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Rudi Fiorese. Durante o encontro, foram discutidos e alinhados os encaminhamentos técnicos necessários para que as intervenções tenham início nos próximos dias.

As obras fazem parte do pacote de investimentos de R$ 11 milhões anunciados pelo governador Eduardo Riedel para Aparecida do Taboado, no âmbito do programa MS Ativo Municipalismo. Os investimentos incluem serviços de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nos bairros São João e Tauan, além do recapeamento da Vila Pereira, já concluído.

Na quinta-feira (29/01), o prefeito José Natan e o deputado Coronel David participaram do programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado, onde destacaram o saldo positivo da reunião e reforçaram a importância das obras para a população.

Durante a reunião na Seilog, José Natan ressaltou que os investimentos representam um avanço significativo na qualidade de vida dos moradores, especialmente das regiões que ainda sofrem com lama no período chuvoso e poeira durante a estiagem. Segundo o prefeito, as obras reforçam o compromisso da administração municipal com a universalização da pavimentação, da drenagem e do esgotamento sanitário — considerados pilares essenciais para o desenvolvimento urbano do município.

O deputado estadual Coronel David também enfatizou a prioridade dada às demandas de Aparecida do Taboado. “São melhorias aguardadas há muitos anos pelos moradores dos bairros São João e Tauan, que agora começam a se tornar realidade”, afirmou. (Fonte: DICOM/Prefeitura)

