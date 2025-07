Dia do Bombeiro: Alvorada marca as comemorações em Aparecida do Taboado

Comemorado em 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro foi celebrado com uma tradicional alvorada pelas principais ruas e avenidas de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Logo nas primeiras horas da manhã, todo o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar e suas viaturas percorreram a cidade, marcando presença e reforçando o elo entre a corporação e a comunidade.

A mobilização partiu do quartel local, que desde sua inauguração em 28 de setembro de 2006 tem sido referência em atuação rápida e eficiente em situações de emergência, especialmente em uma região de forte vocação industrial e agrícola.

A ação simbólica celebrou não apenas a data, mas também os 169 anos de criação do Corpo de Bombeiros no Brasil, fundado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, por decreto do imperador Dom Pedro II.

O comandante da unidade em Aparecida do Taboado, capitão Raimundo, destacou a importância da celebração: “Mais do que uma comemoração, é um momento de reafirmar nosso compromisso com a vida, a segurança e o bem-estar da população.”

A sociedade aparecidense também participou da homenagem, manifestando gratidão e reconhecimento pelos serviços prestados pela corporação ao longo dos anos.

Assista a reportagem do RCN Notícias: