Divulgado o resultado de licitação para a operação tapa-buracos

Foi divulgado nesta terça-feira (13/05), no Diário Oficial dos Municípios, o resultado da licitação promovida pela Prefeitura de Aparecida do Taboado para contratação da empresa responsável pelo fornecimento de material asfáltico para a operação tapa-buracos nas vias urbanas da cidade.

A vencedora do certame foi a Asfaltec Usina de Asfalto e Tecnologia Ltda., que fornecerá o CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material utilizado na recuperação do pavimento. O valor total do investimento é de R$ 1.579.999,12.

Como não houve apresentação de recursos por parte das empresas participantes, o processo segue agora para os trâmites administrativos finais, que incluem a assinatura da Ordem de Serviço pelo prefeito José Natan, autorizando o início das obras.

População aguarda ansiosa pela operação tapa-buracos (Foto: Toni Fernando (Cultura FM)

A expectativa é de que a operação tapa-buracos contemple ruas com pavimento comprometido em todos os bairros do município. A ação busca atender a uma demanda urgente da população, que tem relatado diariamente, por meio de vereadores e da imprensa local, as más condições de tráfego em diversas vias.

Segundo a Prefeitura, os trabalhos de recuperação foram prejudicados pelo período de chuvas intensas no início do ano e por um processo licitatório anterior que acabou fracassado, provocando atraso no cronograma de revitalização das ruas asfaltadas.