Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Dono de Autoescola comenta novas regras para obtenção da CNH

Empresário do ramo, André Jardim explicou em entrevista as mudanças para os candidatos à habilitação, por meio da CNH do Brasil.

Mauro Silva

Foto: Ilustrativa
Foto: Ilustrativa

André Jardim, proprietário da Autoescola Modelo, em Aparecida do Taboado, concedeu entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para esclarecer as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e falar sobre o programa CNH do Brasil, instituído pelo Governo Federal.

Durante a entrevista, Jardim destacou os principais pontos das mudanças no processo de habilitação, que envolvem etapas de formação teórica e prática, exigências legais e adequações que os candidatos precisam observar ao iniciar o processo junto às autoescolas.

O proprietário também explicou que o CNH do Brasil é uma iniciativa voltada à ampliação do acesso à Carteira Nacional de Habilitação, especialmente para pessoas de baixa renda. O programa tem como objetivo promover inclusão social e facilitar o ingresso no mercado de trabalho, por meio da redução de taxas relacionadas ao processo de habilitação, em parceria com os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Entre as principais mudanças está a dispensa da obrigatoriedade de frequentar uma autoescola tradicional — os candidatos podem iniciar o processo pelo aplicativo CNH do Brasil, com material teórico gratuito e digital, e contratar instrutores autônomos credenciados ou autoescolas conforme sua escolha.

A carga horária mínima das aulas práticas foi muito reduzida, e o exame prático e teórico seguem como critérios essenciais para a habilitação. Todo o processo foi simplificado e digitalizado, o que pode reduzir o custo total para os futuros motoristas.

