Dono de Autoescola comenta novas regras para obtenção da CNH

André Jardim, proprietário da Autoescola Modelo, em Aparecida do Taboado, concedeu entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para esclarecer as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e falar sobre o programa CNH do Brasil, instituído pelo Governo Federal.

Durante a entrevista, Jardim destacou os principais pontos das mudanças no processo de habilitação, que envolvem etapas de formação teórica e prática, exigências legais e adequações que os candidatos precisam observar ao iniciar o processo junto às autoescolas.

O proprietário também explicou que o CNH do Brasil é uma iniciativa voltada à ampliação do acesso à Carteira Nacional de Habilitação, especialmente para pessoas de baixa renda. O programa tem como objetivo promover inclusão social e facilitar o ingresso no mercado de trabalho, por meio da redução de taxas relacionadas ao processo de habilitação, em parceria com os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Entre as principais mudanças está a dispensa da obrigatoriedade de frequentar uma autoescola tradicional — os candidatos podem iniciar o processo pelo aplicativo CNH do Brasil, com material teórico gratuito e digital, e contratar instrutores autônomos credenciados ou autoescolas conforme sua escolha.

A carga horária mínima das aulas práticas foi muito reduzida, e o exame prático e teórico seguem como critérios essenciais para a habilitação. Todo o processo foi simplificado e digitalizado, o que pode reduzir o custo total para os futuros motoristas.