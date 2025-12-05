Veículos de Comunicação
Droga apreendida durante o ano é incinerada pela Polícia Civil em Aparecida do Taboado

Maconha, cocaína e crack foram destruídos na manhã desta sexta-feira (05/12) em uma das caldeiras de um frigorífico no município.

Mauro Silva

59 quilos de entorpecentes foram destruídos após a incineração (Foto: Polícia Civil)
59 quilos de entorpecentes foram destruídos após a incineração (Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Aparecida do Taboado realizou, na manhã desta sexta-feira (5), a incineração de 59 quilos de drogas apreendidas ao longo deste ano no município. A queima ocorreu em uma das caldeiras do frigorífico Frigosul, seguindo todos os protocolos legais e de segurança.

Repartições acompanharam a incineração dos entorpecentes pela Polícia Civil (Foto: Divulgação)

De acordo com o delegado André Stafusa, a maior parte do entorpecente era composta por maconha. “Dos 59 quilos, 54 eram de maconha, 350 gramas de crack e aproximadamente 4 quilos de cocaína”, detalhou.

A ação fez parte de uma operação estadual coordenada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo destruir todas as drogas apreendidas pelos municípios ao longo do ano. A incineração foi autorizada pelo Poder Judiciário.

Além da equipe da Polícia Civil, o procedimento contou com a presença de representantes da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária Municipal e da Perícia Criminal de Paranaíba, garantindo transparência e controle durante todo o processo.

