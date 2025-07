Dupla aparecidense vence etapa de Jardim e lidera ranking do Circuito MS Open de Beach Tennis

A dupla Pedro Tosta e Gabriel Dutra, ambos com 14 anos, subiu mais uma vez ao pódio no Circuito MS Open de Beach Tennis ao vencer a etapa disputada em Jardim no último fim de semana. Representando Aparecida do Taboado, os jovens atletas venceram os quatro jogos que disputaram e mantêm a liderança na Categoria Sub-16 e na classificação geral.

Com a conquista, Pedro e Gabriel somam agora 310 pontos, abrindo uma vantagem de 60 pontos sobre os concorrentes mais próximos. O resultado os coloca em posição privilegiada na briga por uma das quatro vagas destinadas ao Mato Grosso do Sul para o Campeonato Brasileiro.

Pedro e Gabriel se destacam na competição e chegam com força à reta final (Foto: Divulgação)

A última e decisiva etapa do Circuito MS Open será realizada entre os dias 1º e 3 de agosto, em Bonito. Ao todo, o circuito é composto por cinco etapas, e os atletas que mais pontuarem garantirão não apenas vaga no Brasileiro, mas também a chance de representar o Estado na Copa das Confederações de Beach Tennis 2025, promovida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

A competição nacional será realizada em novembro, em Fortaleza, e é um dos principais objetivos da dupla aparecidense na temporada.

Os familiares e amigos em Aparecida do Taboado são grandes incentivadores da dupla. Pedro, filho de Fernando Barbaroto e Cristiane Freitas, e Gabriel, filho de Gláucio Queiroz e Tânia Dutra.