Dupla de 14 anos vence primeira etapa do Circuito MS Open de Beach Tennis Sub-16

No último final de semana Aparecida do Taboado brilhou durante a primeira etapa do Circuito MS de Beach Tennis, realizado em Campo Grande, com a conquista de Pedro Tosta e Gabriel Dutra, que subiram ao topo do pódio na Categoria Sub-16 de forma invicta.

Com a vitória, a dupla não apenas garantiu o primeiro lugar, mas também assumiu a liderança do ranking estadual.

Dupla de Aparecida do Taboado brilhou na primeira etapa (Foto: Divulgação)

Pedro, filho de Fernando Barbaroto e Cristiane Freitas, e Gabriel, filho de Gláucio Queiroz e Tânia Dutra, são nomes em evidência em Aparecida do Taboado e vêm se destacando no cenário esportivo, graças ao talento que demonstram com a modalidade praticada.

A conquista na primeira etapa do circuito é apenas o começo, pois a dupla já foca na segunda etapa, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de abril em Três Lagoas. O objetivo é claro: buscar o título e consolidar sua posição.

O Circuito MS contará com cinco etapas, e os atletas que acumularem mais pontos na categoria terão a chance de representar o Estado na Copa das Confederações de Beach Tennis 2025, promovida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). A competição será realizada em novembro deste ano, em Fortaleza, e é um dos maiores objetivos da dupla de Aparecida do Taboado.

Além de competir, Pedro e Gabriel treinam intensamente todos os dias e participam de diversas competições regionais, sendo essa a primeira experiência de ambos no circuito estadual, que reúne 145 duplas nas modalidades masculina e feminina, abrangendo diversas categorias.