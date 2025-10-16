Dupla é presa por tráfico de drogas durante operação policial em Aparecida do Taboado

A Polícia Civil de Aparecida do Taboado, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa, durante uma operação realizada na quarta-feira (15/10), no bairro Jardim Wilson Lucas de Oliveira. A ação foi deflagrada após investigações e denúncias anônimas, resultando no cumprimento de dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão.

Os alvos da operação eram uma mulher, de 33 anos, e um homem de 50 anos, ambos já monitorados pela polícia por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. A ação contou com apoio de informações recebidas via denúncia anônima, indicando que uma negociação de droga ocorria naquele momento em um dos endereços investigados.

Durante as buscas, os agentes localizaram na residência da mulher um invólucro com 14,1 gramas de crack — quantidade suficiente para a produção de aproximadamente 140 porções, que poderiam render até R$ 1.400 no tráfico.

A suspeita foi presa em flagrante e também teve o mandado de prisão, já expedido pela Vara do Juiz das Garantias de Três Lagoas, devidamente cumprido. No segundo endereço, um indivíduo também foi preso. No momento da abordagem, ele mantinha contato com um usuário de drogas, que posteriormente foi localizado e levado à delegacia para prestar depoimento.

Após os procedimentos de praxe na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, os dois suspeitos passaram por exame de corpo de delito e foram encaminhados às celas da unidade, onde permanecem à disposição da Justiça.