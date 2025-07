Durante entrevista ao vivo, karateca é surpreendida com doação de kimono

A jovem Maria Clara, de 18 anos, atleta de Aparecida do Taboado, atual vice-campeã brasileira e campeã estadual de Karatê em sua categoria, visitou a Rádio Cultura FM nesta quinta-feira (03/07) após ser convidada para uma entrevista ao vivo no programa RCN Notícias.

O objetivo era falar sobre os preparativos para o Campeonato Brasileiro e solicitar apoio para custear as despesas da viagem, além da compra de um novo kimono, item essencial e exigido em perfeitas condições pelo regulamento da competição.

O que ela não esperava era que a principal ajuda que buscava já estava garantida. Durante o programa, apresentado pelos jornalistas Nestor Júnior e Mauro Silva, a atleta foi surpreendida com o anúncio do empresário Alberto, proprietário da Facnet, provedor de internet, que comunicou a doação de R$ 2 mil – valor necessário para a compra do kimono. A doação foi feita em parceria com a própria emissora.

Emocionada, Maria Clara agradeceu a iniciativa ao lado da mãe, que a acompanhava na entrevista. Ainda nos estúdios da Rádio Cultura FM, a atleta entrou em contato com a empresa fornecedora do uniforme para formalizar o pedido.

Maria Clara é contemplada pelo Programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Aparecida do Taboado, onde recebe R$ 5 mil por ano. No entanto, como participa de muitas competições – após o Brasileiro ainda terá outros quatro neste ano – necessita de apoio financeiro para custear a ida a todos os eventos, como atleta de alto rendimento.

O Campeonato Brasileiro de Karatê será disputado neste mês de julho em Londrina (PR), onde Maria Clara representará o Mato Grosso do Sul nas categorias Sub-21 e Sênior.

A jovem mora com a mãe, que tem deficiência parcial da visão e é responsável pelo sustento da casa. Atualmente, Maria Clara cursa Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Paranaíba, cidade vizinha a Aparecida do Taboado.

Desde a infância, ela se dedica ao karatê, iniciado por meio de aulas oferecidas gratuitamente pelo projeto social do Instituto Promocional Dom Afonso Maria Fusco, voltado a crianças carentes. Com 18 anos e já colecionando medalhas, ela precisou deixar o projeto, mas manteve sua rotina de treinos em uma academia local.

Com humildade, disciplina e dedicação, Maria Clara segue firme no caminho do esporte e da educação, sempre valorizando a força da mãe e mantendo o olhar no futuro.

A chave pix para quem quiser apoiar financeiramente, com qualquer valor, a atleta Maria Clara é: 67 98161-0211.

Assista a reportagem do RCN Notícias: