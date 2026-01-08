Empossada a nova diretoria da APAE em Aparecida do Taboado

A APAE de Aparecida do Taboado iniciou o ano de 2026 sob nova gestão. Daniel Schumaher, que já integrava a diretoria anterior, assumiu a presidência da instituição para o triênio 2026–2028.

Em entrevista, o novo presidente destacou alguns dos principais projetos que deverão ser desenvolvidos ao longo de sua gestão. Entre as prioridades está a conclusão da chamada “sala negra”, um ambiente fechado e acolhedor, projetado para favorecer atividades que exigem maior concentração e atenção dos alunos.

Outro avanço previsto pela nova diretoria é a implantação do projeto de Assistência Social, que visa ampliar o atendimento e fortalecer o apoio oferecido pela APAE à comunidade aparecidense.

Diretoria empossada

Presidente: Daniel Schumaher

Vice-presidente: Manoel Alves Moreira Neto

1ª Diretora-Secretária: Ana Cláudia Marques Fouto

2ª Diretora-Secretária: Maria Vanessa dos Santos Chaves

1º Diretor-Financeiro: Eduardo Henrique da Silva

2º Diretor-Financeiro: Danilo Souto Yura

Diretora Social: Maria de Lourdes Táboas

1º Diretor de Patrimônio: Welds Soel André

Conselho Consultivo: Edilberto Aparecido de Souza

Procurador-Jurídico: Denilson Alves Sobreiro

Procurador-Adjunto: Galivaldo Rogério Lero de Oliveira

Conselho Administrativo: Randerson Carlos de Souza, Carlos Roberto da Silva, José do Carmo Queiroz Filho, Ana Elizabete de Lima Garcia, Marcelo Fagundes e Ilda Prudêncio Dias

Conselho Fiscal – Efetivo: Mauro Luiz Candido da Silva, Vitória Silveira da Rocha e Jefferson Rinaldi Bernardino

Conselho Fiscal – Suplente: Jovenil Machado dos Santos, Sidney Dourado da Silva e Sylvia Regina de Almeida Souza.