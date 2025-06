ESFs de Aparecida do Taboado abrirão na quinta-feira à noite para vacinação contra a gripe

As unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Aparecida do Taboado estarão abertas em horário estendido nesta quinta-feira (05/06), até as 20h (horário de Brasília), para reforçar a vacinação contra a Influenza (gripe).

A medida dá continuidade à ação iniciada há duas semanas, que busca ampliar o acesso da população à imunização, especialmente entre trabalhadores que não conseguem se vacinar durante o dia.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, cerca de mil pessoas já compareceram às unidades durante as duas noites de atendimento anteriores. A adesão tem sido positiva e reflete o esforço da pasta em facilitar o acesso às vacinas.

Apesar da redução no número de atendimentos diários nos postos de saúde e no Pronto-Socorro Municipal, Daiane faz um alerta: a vacinação continua sendo fundamental para prevenir casos graves de síndromes respiratórias, que ainda representam risco à população.

As unidades que estarão abertas para atendimento noturno são: ESF Jardim do Lago, Jardim das Flores, Ranchos e Rural, Central, Vila Pereira, São Jerônimo e Vila Barbosa.

Além da vacina contra a gripe, estarão disponíveis:

Vacinação contra a dengue, destinada ao público prioritário de 10 a 14 anos;

Atualização da caderneta de vacinação para todas as idades.

