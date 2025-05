Estádio Pereirão será palco da Copa Assomasul

A cidade de Aparecida do Taboado será palco, a partir da sexta-feira (23/05), de mais uma etapa da 21ª edição da Copa Assomasul 2025. A cerimônia de abertura está marcada para as 19h, no Estádio Pereirão, e marca o início da competição, que movimenta o futebol entre municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

Participam do campeonato, servidores públicos municipais lotados em Prefeituras e Câmaras Municipais.

No sábado (24), a partir das 9h, terá início a primeira rodada de jogos, reunindo equipes de cinco cidades: Aparecida do Taboado, Água Clara, Paraíso das Águas, Cassilândia e Selvíria. A etapa promete disputas equilibradas e deve atrair bom público ao Pereirão.

Promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a Copa tem como objetivo promover o intercâmbio esportivo entre os municípios, incentivar a prática esportiva e valorizar atletas locais. A etapa conta com apoio da Prefeitura de Aparecida do Taboado.