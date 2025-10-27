Ex-prefeito relembra trajetória e revela a verdadeira história do Trevo das Sete Cruzes

Orcílio Pereira de Queiroz, mais conhecido como Silas Pereira, tem 92 anos e carrega consigo boa parte da história de Aparecida do Taboado. Prefeito do município durante a década de 1970, sua administração ficou marcada pela chegada de novas empresas, pela inauguração do estádio municipal e por diversas outras obras que impulsionaram o desenvolvimento da cidade.

Natural de Aparecida do Taboado, Silas fala com orgulho sobre o período em que esteve à frente da Prefeitura. Com memória afiada, ele relembra momentos que ajudaram a moldar o município e também desvenda um dos seus símbolos mais comentados: o Trevo das Sete Cruzes, localizado no prolongamento da Avenida Orlando Mascarenhas.

Sete cruzes fixadas no prolongamento da Avenida Orlando Mascarenhas, em Aparecida do Taboado (Foto: Rani Queiroz/Cultura FM)

Ao longo dos anos, surgiram diferentes versões para explicar a origem das cruzes que dão nome ao local. No entanto, em entrevista ao RCN Notícias, o ex-prefeito contou o que realmente aconteceu, trazendo à tona a verdadeira história por trás do famoso ponto da cidade.