Ex-secretário e candidato a vice-prefeito em Aparecida do Taboado, Igor Vougado morre em acidente

Um grave acidente registrado no início da noite da segunda-feira (20/10) tirou a vida do engenheiro Igor Santos Vougado, de 32 anos, na BR-267, no trecho que passa por Nova Andradina, Mato Grosso do Sul.

Morador de Aparecida do Taboado, Igor estava a trabalho e voltava para Rio Brilhante após passar o final de semana fora, quando o carro que dirigia — um Volkswagen Gol — colidiu frontalmente com um caminhão nas proximidades do distrito de Nova Casa Verde.

Igor concorreu nas eleições de 2020 em Aparecida do Taboado, como candidato a vice-prefeito (Foto: Arquivo)

Conforme o boletim de ocorrência, o caminhoneiro envolvido no acidente relatou que seguia sentido Nova Alvorada do Sul quando foi atingido pelo veículo da vítima, que trafegava na direção oposta. Segundo ele, o motorista pode ter perdido o controle do carro em um trecho da pista conhecido por apresentar ondulações.

A notícia da morte causou grande comoção em Aparecida do Taboado, onde Igor era figura bastante conhecida. Ele atuou como secretário de Obras durante a gestão do ex-prefeito José Robson Samara e chegou a disputar as eleições municipais de 2020 como candidato a vice-prefeito, na chapa liderada pelo médico José Lima.

O velório de Igor será realizado nesta terça-feira (21/10), a partir das 18h, na Funerária Nossa Senhora Aparecida. O sepultamento ocorrerá ainda hoje, às 19h no Cemitério Municipal de Aparecida do Taboado.