Feira do Produtor de Aparecida do Taboado é revitalizada e ganha plano de segurança contra incêndios

A tradicional Feira do Produtor “Augusto Carvalho”, em Aparecida do Taboado, acaba de passar por uma ampla revitalização promovida pelo Governo Municipal. O espaço, que é ponto de encontro de moradores e importante para a economia local, agora conta com uma infraestrutura modernizada, mais segura e acolhedora tanto para os feirantes quanto para os visitantes.

Entre as principais melhorias implementadas estão a regularização do sistema de gás, nova pintura, aplicação de adesivos decorativos que deram um ar mais moderno ao ambiente e, especialmente, a implantação do PSCIP – Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Com essa adequação, o espaço passa a atender todas as exigências do Corpo de Bombeiros, elevando o padrão de segurança do local e proporcionando mais tranquilidade aos comerciantes e frequentadores.

A parte elétrica da feira também foi completamente revisada e modernizada, garantindo o funcionamento eficiente das bancas e equipamentos utilizados no dia a dia.