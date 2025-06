Filha afirma que idoso foi atropelado no acostamento da BR-158 e pede justiça

O RCN Notícias, da Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado, deu continuidade nesta terça-feira (03/06) à cobertura do trágico atropelamento que resultou na morte de Ivan Dantas, de 70 anos, na noite da última sexta-feira (30/05), na Rodovia BR-158.

Em entrevista exclusiva à emissora, Eliane Dantas, filha da vítima, apresentou uma nova versão dos fatos. Segundo ela, estava ao lado do pai no momento do atropelamento e presenciou todo o ocorrido.

Eliane relata que os dois estavam no acostamento da rodovia quando foram surpreendidos por um veículo em alta velocidade, que teria desviado de um caminhão que transitava na pista e atingido fatalmente seu pai. Ela afirma que por pouco também não foi atingida.

A família questiona a atuação das autoridades e cobra justiça. Um dos principais pontos de indignação é a liberação da condutora do veículo envolvido no acidente. Segundo Eliane, a motorista apresentava sinais de embriaguez, teria proferido ofensas e demonstrava comportamento alterado após o ocorrido.

