Forças de segurança cumprem mandado contra suspeito de tentativa de homicídio

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um foragido da Justiça acusado de tentativa de homicídio em Aparecida do Taboado. A ação ocorreu na terça-feira (20/01), na Avenida São Cristóvão.

De acordo com as forças de segurança, o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto, expedido pelo Poder Judiciário, em razão de um crime de homicídio tentado ocorrido em agosto de 2025. Após levantamento de informações e trabalho integrado entre as corporações, o suspeito foi localizado e detido sem resistência.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça, onde deverá responder pelos fatos que motivaram o mandado judicial.

A Polícia Militar e a Polícia Civil destacaram a importância da atuação conjunta no combate à criminalidade e na localização de foragidos, reforçando o compromisso com a segurança da população de Aparecida do Taboado.