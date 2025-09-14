Veículos de Comunicação
Governo publica aviso de licitação para obras no Bairro São João, em Aparecida do Taboado

Investimento de R$ 8,6 milhões contempla pavimentação e drenagem em dez ruas da região; licitação será realizada em 1º de outubro.

Mauro Silva

Moradores esperavam pelo anúncio do avise de licitação, para as obras no São João (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)
Moradores esperavam pelo anúncio do avise de licitação, para as obras no São João (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), publicou nesta sexta-feira (12/09) no Diário Oficial do Estado o aviso de licitação para obras de infraestrutura urbana no Bairro São João, em Aparecida do Taboado.

O investimento previsto é de R$ 8.668.644,06, destinados à pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em dez ruas da região. A abertura das propostas das empresas interessadas ocorrerá no dia 1º de outubro, às 8h30, na sede da Agesul, em Campo Grande. Na ocasião, será conhecida a empresa vencedora do certame.

As vias contempladas no projeto são: Olentino B. Ferreira, Duque de Caxias, Juscelino Kubitschek, Emiliana de Jesus, Francisco Luzio, Goiabeiras, Dom Aquino Corrêa, Maria J. de Lélis, Antônio C. de Almeida e Papa João Paulo II.

Todas as ruas do bairro São João receberão as obras de infraestrutura (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

A obra é aguardada há anos pelos moradores do bairro, mas o processo enfrentava entraves burocráticos, especialmente relacionados à obtenção da licença ambiental, que foi concedida recentemente pela Prefeitura de Aparecida do Taboado.

Na última quarta-feira (10), o prefeito José Natan e o deputado estadual Coronel David participaram de uma entrevista na Rádio Cultura FM. Durante a conversa, o prefeito confirmou que toda a documentação necessária já havia sido protocolada na Agesul, e solicitou o apoio do parlamentar para dar celeridade ao processo.

Em resposta, Coronel David se comprometeu a reforçar o pedido junto ao Governo do Estado, destacando que os recursos para a execução das obras são provenientes do próprio Executivo estadual, atendendo a uma solicitação direta do prefeito ao governador Eduardo Riedel.

