Grupo Bandeirantes e Instituto Aquila premiam município por boas práticas na gestão pública

Aparecida do Taboado foi contemplada com o certificado de Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, concedido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, por meio da premiação Band Cidades Excelentes, que reconhece boas práticas na gestão pública municipal em todo o país.

Na faixa dos municípios com até 30 mil habitantes, Aparecida do Taboado se destacou.

Prefeitos dos municípios homenageados com o prêmio (Foto: Divulgação)

O prefeito José Natan participou ao vivo do programa Bora MS na manhã desta terça-feira, 2 de dezembro, para receber oficialmente o reconhecimento.

Durante a transmissão, o prefeito afirmou que o certificado reflete o trabalho realizado pela administração municipal. Ele destacou que temas como governança, gestão fiscal e transparência “são fundamentais para garantir que cada real seja investido corretamente, gerando economia e possibilitando mais investimentos em áreas como educação, saúde e infraestrutura”.

José Natan também atribuiu o resultado à implantação da Controladoria-Geral do Município, que, segundo ele, permite o acompanhamento detalhado da aplicação dos recursos públicos. O prefeito ainda agradeceu o apoio da Assomasul, entidade que, de acordo com sua avaliação, tem oferecido suporte às ações da gestão.