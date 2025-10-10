Homem é preso em flagrante após furtar celular de loja em Aparecida do Taboado

A Polícia Civil de Aparecida do Taboado, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu em flagrante nesta quinta-feira (09/10) um jovem de 20 anos acusado de furtar um celular de uma loja localizada na área central da cidade.

O crime ocorreu no estabelecimento “Cezinhasmart” e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. O proprietário compareceu à delegacia para relatar o furto, informando que o suspeito trabalhava em uma olaria na Vila São Lázaro.

Câmera captou o momento do furto (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Com base nas imagens e nas informações fornecidas pela vítima, os investigadores iniciaram diligências e identificaram o autor, de 20 anos. O suspeito foi localizado em sua residência, na Avenida João Pedro Pedrossian, onde os policiais também encontraram o aparelho furtado, avaliado em cerca de R$ 800.

Após ser preso, o homem foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por furto. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Durante a checagem de antecedentes, a polícia constatou que o suspeito já havia sido preso anteriormente por dois casos de violência doméstica e atualmente é investigado por um crime de estupro de vulnerável registrado no município de Paranaíba.

A Polícia Civil pede que a população continue colaborando com denúncias, que podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (67) 3565-1217.