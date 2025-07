Homem morre após colisão de moto com carreta carregada com 50 toneladas de celulose na BR-158

Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (04/07) após colidir com uma carreta bitrem na BR-158, em Aparecida do Taboado. A vítima, identificada como Benaldo Batista dos Santos, de 46 anos, pilotava uma moto que trafegava na contramão, segundo informações da perícia.

O acidente ocorreu por volta das 22h44, no trecho entre o aeroporto municipal e o aterro sanitário da cidade. Benaldo seguia pela rodovia quando atingiu a lateral direita da carreta, que transportava cerca de 50 toneladas de celulose. A composição, com aproximadamente 26 metros de comprimento, seguia em direção ao terminal de uma empresa da região para descarregar a carga.

De acordo com o relato do motorista do caminhão — cuja identidade não foi divulgada — ele percebeu uma luz alta vindo em sua direção. Ao notar que se tratava de uma motocicleta na contramão, tentou alertar com sinais de farol e, na tentativa de evitar a colisão, desviou o veículo para a pista contrária, que estava livre no momento. Mesmo assim, o impacto foi inevitável.

O choque foi violento e resultou na morte instantânea do motociclista. Câmeras de segurança instaladas na carreta registraram o acidente e confirmam que a moto trafegava na direção oposta ao fluxo da rodovia.

Após o ocorrido, o caminhoneiro sinalizou a pista e acionou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal. Ele não apresentava sinais de embriaguez e colaborou com as autoridades durante o atendimento à ocorrência.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.