Homem surta, fica nu, abandona crianças, faz ameaças, rouba moto e acaba preso

A Polícia Militar foi acionada na quinta-feira (15/01) para conter um homem em surto, nu, que causava transtornos em Aparecida do Taboado. Segundo informações, o indivíduo abandonou duas crianças em um terreno baldio e, armado com uma faca, passou a ameaçar pessoas nas proximidades.

Em seguida, ele invadiu uma residência. A moradora conseguiu se trancar em um dos cômodos e acionou a PM pelo telefone 190. Antes da chegada da guarnição, o homem fugiu do local.

Momentos depois, ainda portando a arma branca, o suspeito roubou uma motocicleta Honda Biz que era pilotada por uma mulher. O veículo foi abandonado nas proximidades de um frigorífico, em plena via pública. A ocorrência foi registrada na Rua Altino Pedrosa, no Residencial Eldorado.

Acionados, os policiais militares se deslocaram até os locais indicados, encontraram as crianças na Avenida das Flores, prestaram o devido acolhimento e acionaram o Conselho Tutelar. Um avô e um tio relataram à PM que o homem estaria transtornado e teria tirado as roupas e ficado violento após o uso de drogas.

Na sequência, a guarnição recebeu a informação de que o autor havia roubado a motocicleta e seguia em direção ao Jardim Redentora. Durante as buscas, os policiais avistaram o homem tentando fugir em direção a uma área de pastagem. Após a primeira tentativa de abordagem, foi necessário o uso progressivo da força e o emprego de arma de fogo, já que o suspeito investiu contra os militares com a faca. O disparo atingiu o joelho esquerdo do homem.

Após a situação ser controlada, ele foi encaminhado ao Hospital da Fesat para atendimento médico. Posteriormente, com apoio do Corpo de Bombeiros, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

O delegado André Stafusa informou, na manhã desta sexta-feira (16), que o autor permanece preso, aguardando audiência de custódia prevista para as próximas horas. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz, roubo e resistência.