Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Homem surta, fica nu, abandona crianças, faz ameaças, rouba moto e acaba preso

PM foi acionada e precisou usar a força, incluindo disparo de arma de fogo, após o suspeito investir contra os policiais.

Mauro Silva

Faca utilizada pelo homem em surto (Foto: Polícia Civil)
Faca utilizada pelo homem em surto (Foto: Polícia Civil)

A Polícia Militar foi acionada na quinta-feira (15/01) para conter um homem em surto, nu, que causava transtornos em Aparecida do Taboado. Segundo informações, o indivíduo abandonou duas crianças em um terreno baldio e, armado com uma faca, passou a ameaçar pessoas nas proximidades.

Em seguida, ele invadiu uma residência. A moradora conseguiu se trancar em um dos cômodos e acionou a PM pelo telefone 190. Antes da chegada da guarnição, o homem fugiu do local.

Momentos depois, ainda portando a arma branca, o suspeito roubou uma motocicleta Honda Biz que era pilotada por uma mulher. O veículo foi abandonado nas proximidades de um frigorífico, em plena via pública. A ocorrência foi registrada na Rua Altino Pedrosa, no Residencial Eldorado.

Acionados, os policiais militares se deslocaram até os locais indicados, encontraram as crianças na Avenida das Flores, prestaram o devido acolhimento e acionaram o Conselho Tutelar. Um avô e um tio relataram à PM que o homem estaria transtornado e teria tirado as roupas e ficado violento após o uso de drogas.

Na sequência, a guarnição recebeu a informação de que o autor havia roubado a motocicleta e seguia em direção ao Jardim Redentora. Durante as buscas, os policiais avistaram o homem tentando fugir em direção a uma área de pastagem. Após a primeira tentativa de abordagem, foi necessário o uso progressivo da força e o emprego de arma de fogo, já que o suspeito investiu contra os militares com a faca. O disparo atingiu o joelho esquerdo do homem.

Após a situação ser controlada, ele foi encaminhado ao Hospital da Fesat para atendimento médico. Posteriormente, com apoio do Corpo de Bombeiros, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

O delegado André Stafusa informou, na manhã desta sexta-feira (16), que o autor permanece preso, aguardando audiência de custódia prevista para as próximas horas. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz, roubo e resistência.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos