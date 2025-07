Hortifruti Ribeiro é inaugurado com grande movimentação em Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Durante entrevista ao vivo, karateca é surpreendida com doação de kimono

Maria Clara – que vai participar do Campeonato Brasileiro de Karatê – foi à Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado para pedir apoio para custear a viagem e adquirir a peça esportiva avaliada em R$ 2 mil, quando se emocionou com a surpresa já preparada.