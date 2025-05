Idoso é preso em flagrante por estupro de vulnerável

A Polícia Civil de Aparecida do Taboado prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (28/05), um homem de 69 anos pela prática do crime de estupro de vulnerável.

O ato teria sido cometido no Bairro Eldorado, quando a adolescente de 13 anos retornava da escola.

A diligência foi realizada após a Delegacia ter sido comunicada do fato pelos responsáveis pela menor. A equipe do SIG (Serviço de Investigações Gerais) fez o deslocamento imediatamente, após a denúncia, até o endereço do suspeito.

Segundo os policiais que atuaram na ocorrência, ao ser interrogado, o indivíduo afirmou conhecer a vítima há pouco tempo, declarou estar ciente de que ela tinha 13 anos de idade e admitiu tê-la beijado na boca.

Segundo sua versão, o contato teria ocorrido “sem intenção”, durante um abraço, quando ele tentou beijar o rosto da adolescente, mas ela teria virado o rosto.

A alegação do idoso destoou da versão apresentada pela vítima e sua mãe, cujas informações fundamentaram a lavratura do flagrante por crime sexual contra vulnerável.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecia preso à disposição da Justiça.

